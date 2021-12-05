Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой
шапито

Мечтали попасть в Хогвартс, но не получалось? Теперь есть шанс — в Петербурге появилась своя платформа 9¾

Источник: Meduza

В Петербурге на Ладожском вокзале появилась платформа 9¾. Почти как на вокзале Кингс-Кросс из вселенной волшебника Гарри Поттера. Она находится вплотную к девятому пути. Над платформой висит указатель с надписью «Platform 9¾», на котором сидит сова (увы, ненастоящая). Под вывеской стоит тележка с чемоданами. Вот как это выглядит:

Платформа 9¾ работает на Ладожском вокзале уже несколько недель (минимум с 12 ноября), но СМИ обратили на нее внимание только сейчас. На вокзале говорят, что инсталляция появилась к запуску праздничного поезда «Зимняя сказка», следующего из Петербурга в Великий Устюг, на родину Деда Мороза. Платформу создали по предложению начальника вокзала Сергея Дебуша. Как долго будет работать платформа 9¾, неясно. Сотрудники вокзала допускают, что через какое-то время ее могут убрать.

Гадаете, зачем это нужно? Так вот зачем

Мы очень любим Гарри Поттера

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама