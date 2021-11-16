Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт снимутся в спецэпизоде к 20-летию франшизы о «Гарри Поттере» Кажется, реюнион «Друзей» был только началом
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Стриминговая платформа HBO Max, показавшая воссоединение актеров из сериала «Друзья», представила тизер нового спецэпизода. Он посвящен 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой картины франшизы о Гарри Поттере.
Спецэпизод получил название «Возвращение в Хогвартс». В нем участники съемок фильмов о Гарри Поттере расскажут, как все было. Правда, из тизера не очень понятно, как будет выглядеть шоу: ролик состоит в основном из кадров из фильмов поттерианы.
В спецэпизоде появятся исполнители главных ролей во франшизе — Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. А также Том Фелтон (Драко Малфой), Робби Колтрейн (Хагрид), Джеймс и Оливер Фелпс (Фред и Джордж Уизли), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и многие другие.
Спецэпизод выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.