Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт снимутся в спецэпизоде к 20-летию франшизы о «Гарри Поттере» Кажется, реюнион «Друзей» был только началом

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Warner Bros / Mary Evans Picture Library 2013 / Scanpix / LETA

Стриминговая платформа HBO Max, показавшая воссоединение актеров из сериала «Друзья», представила тизер нового спецэпизода. Он посвящен 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой картины франшизы о Гарри Поттере.

HBO Max

Спецэпизод получил название «Возвращение в Хогвартс». В нем участники съемок фильмов о Гарри Поттере расскажут, как все было. Правда, из тизера не очень понятно, как будет выглядеть шоу: ролик состоит в основном из кадров из фильмов поттерианы.

В спецэпизоде появятся исполнители главных ролей во франшизе — Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. А также Том Фелтон (Драко Малфой), Робби Колтрейн (Хагрид), Джеймс и Оливер Фелпс (Фред и Джордж Уизли), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и многие другие.

Спецэпизод выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.

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