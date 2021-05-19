Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

HBO Max выпустил первый полноценный трейлер специального эпизода сериала «Друзья».

Новый выпуск будет не полноценным эпизодом сериала, а разговорным шоу с участием актеров, исполнивших главные роли — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта ЛеБлана, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера.

В трейлере актеры, сидящие в декорациях квартиры Моники, рассказывают, как познакомились друг с другом, и вспоминают классические сцены из сериала.

HBO Max

Спецвыпуск «Друзей» выйдет на HBO Max 27 мая. Помимо исполнителей главных ролей, среди гостей шоу будут певец Джастин Бибер, корейская группа BTS, актер Кит Харингтон, футболист Дэвид Бекхэм, правозащитница Малала Юсуфзай.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег