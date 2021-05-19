«Это было невероятное время, и мы стали лучшими друзьями». HBO показал трейлер спецвыпуска «Друзей» — в нем актеры вспоминают, как это было
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HBO Max выпустил первый полноценный трейлер специального эпизода сериала «Друзья».
Новый выпуск будет не полноценным эпизодом сериала, а разговорным шоу с участием актеров, исполнивших главные роли — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта ЛеБлана, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера.
В трейлере актеры, сидящие в декорациях квартиры Моники, рассказывают, как познакомились друг с другом, и вспоминают классические сцены из сериала.
Спецвыпуск «Друзей» выйдет на HBO Max 27 мая. Помимо исполнителей главных ролей, среди гостей шоу будут певец Джастин Бибер, корейская группа BTS, актер Кит Харингтон, футболист Дэвид Бекхэм, правозащитница Малала Юсуфзай.