Хоккеист Максим Гончаров дал интервью, после которого вам захочется прилететь в Дубай и съесть макароны с сосиской Лучше контента вы сегодня не увидите!
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3 декабря клубы КХЛ «Авангард» и «Ак Барс» проведут матч в Дубае. Да, российские хоккейные клубы сыграют матч в Эмиратах! Непонятно, как он закончится, но до начала игры защитник «Авангарда» Максим Гончаров дал интервью, после которого каждому захочется оказаться на его месте — или хотя бы на месте журналиста.
Минутное видео хочется практически целиком разобрать на цитаты.
— Когда ты сюда прилетел, что увидел первым?
— Аэропорт, самолеты парковались. Темно.
— В гостинице как тебе, устраивает?
— Ну да.
— Питание?
— Да.
— Что ешь обычно?
— Ну, макароны ел. Макароны с сосиской. Компот давали.
— Вкусный?
— Нормальный.
— Как лед вот здесь? Здесь еще пять дней назад не было вообще никакого льда в жизни, и вот он первый.
— Да? Ни разу не было льда? Это вот первый раз сейчас? А до этого что было?
— Ничего.
— Не лед, получается? Ну это удивительно, если честно. Это как восьмое чудо света.
— Ну и как вот по ощущениям?
— Невероятно, катался сейчас так быстро, как никогда!
— А вот влажность, она чувствуется, то, что повышенная здесь влажность?
— Да? Ну да, да. Очень чувствуется, да.
— Ты весь влажный.
— Ну вот из-за этого… ну да.
Что тут скажешь? Большое спасибо хоккеисту Максиму Гончарову за хорошее настроение! Отправляем видео в золотой фонд интервью.