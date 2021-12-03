Хоккеист Максим Гончаров дал интервью, после которого вам захочется прилететь в Дубай и съесть макароны с сосиской Лучше контента вы сегодня не увидите!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

3 декабря клубы КХЛ «Авангард» и «Ак Барс» проведут матч в Дубае. Да, российские хоккейные клубы сыграют матч в Эмиратах! Непонятно, как он закончится, но до начала игры защитник «Авангарда» Максим Гончаров дал интервью, после которого каждому захочется оказаться на его месте — или хотя бы на месте журналиста.

avangard_inside

Минутное видео хочется практически целиком разобрать на цитаты.

— Когда ты сюда прилетел, что увидел первым?

— Аэропорт, самолеты парковались. Темно.

— В гостинице как тебе, устраивает?

— Ну да.

— Питание?

— Да.

— Что ешь обычно?

— Ну, макароны ел. Макароны с сосиской. Компот давали.

— Вкусный?

— Нормальный.

— Как лед вот здесь? Здесь еще пять дней назад не было вообще никакого льда в жизни, и вот он первый.

— Да? Ни разу не было льда? Это вот первый раз сейчас? А до этого что было?

— Ничего.

— Не лед, получается? Ну это удивительно, если честно. Это как восьмое чудо света.

— Ну и как вот по ощущениям?

— Невероятно, катался сейчас так быстро, как никогда!

— А вот влажность, она чувствуется, то, что повышенная здесь влажность?

— Да? Ну да, да. Очень чувствуется, да.

— Ты весь влажный.

— Ну вот из-за этого… ну да.

Что тут скажешь? Большое спасибо хоккеисту Максиму Гончарову за хорошее настроение! Отправляем видео в золотой фонд интервью.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой