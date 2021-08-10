Александр Гудков дал свое лучшее интервью — за час комик не произнес ни слова. Зато сделал гамак из медицинской маски
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Комик Александр Гудков поучаствовал в шоу «Самый честный подкаст» популярного украинского стендапера Василия Байдака. Обычно гости дают интервью и много шутят, но не в этот раз.
При этом описание выпуска не предвещает ничего необычного: «Мой сегодняшний гость — Александр Гудков — безусловно, широкая личность: от теневого участия в лидирующих юмористических проектах до дружбы с домом Гуччи. Много вопросов летает вокруг Саши и именно в этом подкасте Саша на них ответил. Еще и разобрались во многих насущных проблемах современности».
Заголовок у видео соответствующий: «Александр Гудков | Будущие проекты, кризис телевидения, Гусман миллиардер». В общем, обычное интервью.
В реальности же Гудков и Байдак просто молчат целый час. Иногда чавкают тостами с авокадо и рыбой. Или что-то пьют. Вздыхают. Смотрят друг на друга. Снова чавкают. Гладят нарисованные на стене корабли. Ерзают. Много ерзают! Пшикают санитайзером. Делают гамак из медицинской маски, натягивая ее между двумя стаканами. Раскидывают авокадо по столу.
Заканчивается все кивками: сперва друг другу, потом зрителям. Комики расходятся. Вот такое интервью — про будущие проекты Гудкова, кризис телевидения и богатого Юлия Гусмана.