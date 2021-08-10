Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Комик Александр Гудков поучаствовал в шоу «Самый честный подкаст» популярного украинского стендапера Василия Байдака. Обычно гости дают интервью и много шутят, но не в этот раз.

При этом описание выпуска не предвещает ничего необычного: «Мой сегодняшний гость — Александр Гудков — безусловно, широкая личность: от теневого участия в лидирующих юмористических проектах до дружбы с домом Гуччи. Много вопросов летает вокруг Саши и именно в этом подкасте Саша на них ответил. Еще и разобрались во многих насущных проблемах современности».

Заголовок у видео соответствующий: «Александр Гудков | Будущие проекты, кризис телевидения, Гусман миллиардер». В общем, обычное интервью.

Василий Байдак

В реальности же Гудков и Байдак просто молчат целый час. Иногда чавкают тостами с авокадо и рыбой. Или что-то пьют. Вздыхают. Смотрят друг на друга. Снова чавкают. Гладят нарисованные на стене корабли. Ерзают. Много ерзают! Пшикают санитайзером. Делают гамак из медицинской маски, натягивая ее между двумя стаканами. Раскидывают авокадо по столу.

Заканчивается все кивками: сперва друг другу, потом зрителям. Комики расходятся. Вот такое интервью — про будущие проекты Гудкова, кризис телевидения и богатого Юлия Гусмана.

Чуть менее содержательное интервью Гудкова

«Про Кадырова лучше не шутить. Можно умереть в нищете» Главный российский комик Александр Гудков — о Киркорове, Украине, сексизме и отношениях с мамой

Чуть менее содержательное интервью Гудкова

«Про Кадырова лучше не шутить. Можно умереть в нищете» Главный российский комик Александр Гудков — о Киркорове, Украине, сексизме и отношениях с мамой

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег