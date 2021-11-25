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До Нового года чуть больше месяца — кажется, пора потихоньку заряжаться праздничным настроением. Уже который год подряд в этом помогают рекламные кампании брендов. На ютьюб-канале компании Apple вышел короткометражный фильм «Спасти Саймона».

Apple

Это история девочки, которая не дала погибнуть маленькому снеговику под ударами ботинок своего брата и берегла его в холодильнике до наступления следующей зимы. Особенно тревожно за Саймона, когда отец девочки достает из морозилки мороженое и забывает закрыть дверцу.

Милую историю сняли режиссеры Айван и Джейсон Райтманы — отец и сын, которых вы наверняка знаете по «Охотникам за привидениями» (Айван) и «Джуно» (Джейсон). Сняли, конечно же, на камеру iPhone 13 Pro.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой