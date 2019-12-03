Режиссер «Дэдпула 2» и «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвид Литч снял для Apple рождественскую рекламу на iPhone 11 Pro. Видео выдержано в духе голливудских боевиков, только вместо реального оружия у героев снежки, а вместо автомобилей — обыкновенные сани. По сюжету подростки помладше пытаются вызволить из плена плюшевого мишку, которого захватили старшие ребята. Операция по спасению игрушки приводит к ожесточенной перестрелке снежками: младшим приходится хитрить и даже жертвовать собой, подставляясь под вражеские снежки ради друзей.

Apple