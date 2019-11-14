Кругом одни печальные новости. Вот повод отвлечься от них на две минуты: история дружбы неуклюжего дракончика Эдгара и девочки Авы

Каждый год в ноябре по всему миру начинается сезон самых главных рекламных кампаний — рождественских. Реклама к Рождеству и новогодним праздникам — особый жанр и тот самый случай, когда многие зрители ждут ее с нетерпением — чем же их удивят на этот раз?

В Великобритании одну из самых обсуждаемых рождественских кампаний делает сеть универмагов John Lewis & Partners. И в этом сезоне John Lewis не подвела, показав историю о дружбе девочки Авы из сказочного города и неуклюжего дракончика Эдгара.

John Lewis & Partners

Живущий в сказочном городке Эдгар слишком живо реагирует на все, что связано с подготовкой к Рождеству. А так как он дракон, хотя и маленький, то от переизбытка чувств выдыхает огонь, что приводит к не самым приятным последствиям для жителей городка. Эдгар очень переживает, но девочка Ава, с которой он дружит, находит способ помирить дракончика и жителей городка.

Вместе с John Lewis & Partners в рекламной кампании участвует сеть супермаркетов Waitrose. В рамках кампании будет выпущена игрушка Эдгара и другие товары с изображением героев ролика.