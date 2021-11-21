В Петербурге запустили «дворник-шеринг» Нет, это не сервис по аренде дворников. Скорее, наоборот

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Сергей Ермохин / ТАСС

Администрация Петербурга в качестве эксперимента запустила программу «дворник-шеринга».

В Смольном пояснили, что с арендой дворников это название никак не связано. Наоборот, в Калининском районе города теперь будут предлагать жителям самим убирать улицу — пока только во время сильных «залповых снегопадов». За это обещают платить около одной тысячи рублей в день (деньги выдадут вечером того же дня). Чиновники уверяют, что уже есть первые сто добровольцев.

По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, «дворник-шеринг» нужен «в условиях дефицита трудовых ресурсов». А глава Жилищного комитета города Олег Зотов добавил, что «с началом снегопадов коммунальные службы вряд ли будут отказываться от дополнительной помощи». В будущем эксперимент могут распространить на другие районы города.

В Петербурге регулярно возникают проблемы с уборкой снега. Например, в 2019-м по улицам Петербурга было трудно просто пройти — жители выходили на акции протеста против плохой уборки, но ситуация не очень изменилась. Не помогла даже «лопата Беглова». Может быть, поможет «дворник-шеринг».

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