Зачем министерство просвещения обновило правила русской орфографии? Никто не знал, как писать «рэп»? И где там слова «кринж» и «краш»! Отвечает главный редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов

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Игорь Низов / Фотобанк Лори

Министерство просвещения 9 ноября обновило правила русской орфографии. К примеру, теперь в них закреплено написание таких слов, как «рэп», «лоукостер», «каршеринг», «киллер», «дилер», «дефолт», «карате» и «риелтор». Документ пришел на смену «Правилам русской орфографии и пунктуации» 1956 года. Есть ли смысл в обновлении правил русского языка? Неужели до этого никто не знал, как правильно писать «рэп»? Как изменится язык? Где в этих обновлениях более актуальные слова? Мы задали эти вопросы главному редактору «Грамоты.ру» и научному сотруднику Института русского языка РАН Владимиру Пахомову.

Владимир Пахомов

Что это за нововведения?

Важно уточнить, что нынешний проект касается только орфографических правил. Но это еще не готовые и не утвержденные правила. Это проект, который будет обсуждаться, утверждаться и дополняться. Еще очень важно сказать, что это краткий свод орфографических правил — самых актуальных, самых важных правил. Именно так это задумано. Пока это один из шагов на этом долгом пути утверждения современных правил правописания. В будущем нам нужно будет составить подробное академическое описание правил русской орфографии и пунктуации.

Есть ли в них смысл?

Сейчас мы можем сказать, что те или иные слова мы пишем со ссылкой на словарь и рекомендации справочника. Утвержденные правила русского языка в первый и последний раз были приняты в 1956 году. С тех пор никаких официально утвержденных правил не было. В 1956 году не существовало многих слов, которые появились за последние десятилетия, и поэтому нам очень важно иметь правила, описывающие их. Чтобы мы могли сказать: определенное слово пишется именно так, потому что таково правило русской орфографии.

Работа над проектом идет довольно давно. Если вы помните, [были] новости о создании правительственной комиссии по русскому языку, перед которой поставили задачу утверждения правил. Сейчас сделан следующий шаг в этой работе.

Правила нужны, чтобы закрепить окончательную норму. Слово «рэп» писалось через «э». Пишется и будет писаться. Никаких изменений в написании нет, просто если раньше мы говорили, что так предписывает словарь, то сейчас у нас есть конкретное орфографическое правило — в каких заимствованных словах у нас пишется буква «э», а в каких — «е».

При чем тут Минпросвещения?

Глава правительственной комиссии по русскому языку — это руководитель Минпросвещения, вот почему Минпросвещения тут фигурирует. Но этот проект не делают сотрудники министерства. Это работа, которая ведется лингвистами разных научных институтов, и, конечно, эту работу курирует орфографическая комиссия. А председатель орфографической комиссии Алексей Дмитриевич Шмелев — главный научный сотрудник Института имени Виноградова РАН. Над проектом работает не только Институт Виноградова, у нас много специалистов по орфографии. Минпросвещения выполняет административную роль.

Когда ждать, что в академический словарь включат слова «кринж», «краш» и прочее?

Вопрос: нужно ли это включать в академический словарь? Академический словарь — это нормативный словарь, фиксирующий написание слов, входящих в русский литературный язык. Да, там есть слова и сниженной лексики, жаргонные слова и разговорные. Чтобы слова попали в словарь, они не должны быть модными и сиюминутными, они должны всерьез и надолго закрепиться в русском языке. Если слова «краш» и «кринж» в таком статусе закрепятся и будут использоваться довольно долго и не одним поколением носителей языка, тогда они и появятся в словаре. Пока они выглядят как просто модные словечки молодежного жаргона, которые побудут в обиходе несколько лет и уйдут. Конечно, они будут в словарях молодежного жаргона, в словарях интернет-сленга и прочих, но пока нет нужды их включать в академический нормативный словарь.

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