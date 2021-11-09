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KNAB

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В Риге решили заранее подготовиться к нему и установить арт-объект — красивый белый «айсберг коррупции». По замыслу авторов из Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) он должен был простоять в водах реки Даугавы чуть больше месяца. Но потом, разумеется, что-то пошло не так.

«Айсберг» пожелтел и уплыл RUS LSM

Арт-объект продержался всего неделю. Сначала он пожелтел — из-за воздействия солнечных лучей на полиуретан, из которого сделан айсберг. А потом и вовсе пропал. Исчезновение объясняется достаточно просто: создавшая «айсберг» компания Sparta media увезла его, чтобы восстановить цвет.

Но неприятности и не думали заканчиваться: арт-объект похитили, перерезав швартовые тросы!

Какое-то время «айсберг» просто плавал по Даугаве. От него отваливались куски полиуретана и загрязняли реку. Вскоре пожелтевший и разрисованный граффити арт-объект обнаружили журналисты. «Айсберг» грустно стоял под Южным мостом — довольно далеко от того места, где он, белый и красивый, впервые появился на публике.

Социальная кампания против коррупции обошлась в 146 тысяч евро. 25 тысяч из них потратили на «айсберг» — хотя изначально СМИ сообщали, что арт-объект стоил те самые 146 тысяч. В итоге «айсберг» решили не возвращать в Даугаву, а отремонтировать и отдать на хранение «для сценографических нужд».

Кажется, что, хотя все и пошло не так, как планировалось, привлечь внимание к проблеме коррупции все же удалось.

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