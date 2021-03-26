Начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов порассуждал о коррупции в эфире канала «Брянская губерния», но, увы, не смог точно сформулировать мысль. Поэтому его слова прозвучали как признание вины в должностных преступлениях.

Брянский Ворчун

«Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, — заявил Толкунов. — Далеко не единственная, но в то же время это зло, которым мы занимаемся совместно с прокуратурой, Следственным комитетом, ФСБ. Силовую поддержку нам оказывает Росгвардия». Толкунов также добавил, что на сегодняшний день коррупция — это «ключевой приоритет в работе всех правоохранительных органов».

Эфир с Толкуновым прошел еще в ноябре 2020 года. Однако внимание на фрагмент с выступлением про коррупцию обратили только сейчас.

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Фото в анонсе: Shutterstock.com