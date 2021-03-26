В эфире ГТРК «Марий Эл» показали сюжет об инспекторе Росгвардии Алие Кленчивой, сотруднице центра лицензионно-разрешительной работы. Закадровый голос рассказывает, что Кленчива — скромная и стеснительная девушка, выбравшая службу в Росгвардии потому, что ей в первую очередь «хотелось работать с людьми».

Вскоре слово дали самой Кленчивой: «Росгвардия — ну это была моя детская мечта какая-то, которая осуществилась на сегодняшний момент, — рассказывает Кленчива. — Я здесь работаю уже на протяжении 10 лет. Каких-то определенных целей, конечно, не было, но это полиция. Это всегда был закон, порядок, правомерное отношение к людям… Работа с людьми!». Все это Кленчива произносит, пока на заднем фоне росгвардейцы дубинками избивают манекен.

А потом закадровый голос подчеркнул, что «с такими сотрудницами Росгвардии сопротивление закону и порядку точно бесполезно» (и все это вновь на фоне избиения манекена).

Сюжет о Кленчивой и ее коллегах можно было посмотреть на сайте ГТРК «Марий Эл». Но страница с роликом и сам ролик уже удалены. Впрочем, сохраненная копия страницы на момент публикации этого шапито оставалась доступна.