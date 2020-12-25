Росгвардия приехала на вызов к Деду Морозу. Тот донес на Бабу Ягу

В Москве сказочные бойцы Росгвардии скрутили Бабу Ягу. Для задержания понадобилось целых два росгвардейца.

Началось все так: Дед Мороз оставил мешок с подарками без присмотра. Мешок тут же схватила и утащила Баба Яга. Дед Мороз такого не стерпел и вызвал Росгвардию, воскликнув «Хоба».

На всякий случай: ролик ниже — постановочный.

На вызов приехали две машины. Баба Яга не оказала сопротивления — злодейку без проблем погрузили в одну из машин. А подарки вернули Деду Морозу. Тот очень обрадовался и в благодарность приголубил росгвардцейца, назвав его «моим хорошим».