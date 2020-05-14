«Поп от старика получил деньги, а это противозаконно». В Новосибирске борются с коррупцией при помощи детских сказок 

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Культура.РФ»

Новосибирские власти используют сказки для борьбы с коррупцией в регионе. В ход пошли «Колобок», «Теремок» и «Айболит». Первым делом новосибирских детей собрали в областной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Там им прочитали те самые «антикоррупционные сказки».

Кроме того, на сайт библиотеки выложили аудиоурок. В нем разбирают сказку «Похороны козла»: козел случайно раскопал мешочек с золотом и спустя какое-то время умер. Хозяева его, дед с бабкой, разбогатели и захотели похоронить животное «по-христиански». Просто так хоронить козла никто не хотел, поэтому деду пришлось подкупить сперва попа, потом дьякона, затем дьячка и в самом конце — архиерея.

«Поп <…> от старика получил деньги, а это противозаконно, — объясняет ведущий аудиоурока. — Если человек закрывает глаза на свои должностные обязанности в обмен на что-то, то это и называется коррупция. А деньги и вещи, которые просят или предлагают за это, называется взятка».

Помимо сказки ведущий аудиоурока рассказывает еще и о сферах с наибольшим распространением коррупции: учебных заведениях, налоговой, таможне и правоохранительных органах. Также в занятии описывается игра о коррупции. Учитель должен кинуть детям мяч и спросить, хорошо ли воровать, вымогать и совершать добрые поступки.

Такие занятия, по мнению властей, должны создать в городе «атмосферу нетерпимости к коррупционным проявлениям».