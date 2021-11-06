Во Флориде свинья отказалась сдаваться властям. Полицейские целый час пытались ее поймать, но животное было на копытце впереди

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В штате Флорида полицейские после жалоб местных жителей с утра пораньше отправились ловить то ли «уродливую собаку», то ли «чупакабру» из городских легенд. Вызов обернулся самой увлекательной и динамичной погоней в их жизни. Ведь полицейских ждала не собака, а беглая свинья, не намеревавшаяся идти домой.

Животное наворачивало круги по району и отказывалось сдаваться властям, даже когда те попытались наладить контакт. Свинья оказалась на удивление прыткой и ловкой. Беглец уворачивался от цепких рук полицейских, пробегал у них между ног и вообще как будто издевался над неповоротливостью своих соперников. На его поимку ушло больше часа.

Все это время погоню с участием свиньи снимал журналист Тони Гиберсон, чьи фото полиция и выложила у себя в фейсбуке, пошутив, что к ситуации идеально подошла бы музыка из «Шоу Бенни Хилла».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой