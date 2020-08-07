В Германии кабан украл у нудиста сумку на озере Сатаны. Пришлось догонять

На многих пляжах Германии, как известно, можно отдыхать обнаженным (все благодаря ). Также известно, что в Берлине, столице Германии, живет много кабанов. И недавно два этих явления встретились!

5 августа в западной части Берлина на озере Тойфельзее (буквально переводится как «Озеро Сатаны») на пляже отдыхал обнаженный мужчина. В какой-то момент к нему подошел кабан (а, возможно, и кабаниха) с двумя поросятами — и утащил желтую сумку с ноутбуком внутри. Немец не растерялся и с криками бросился в погоню. Животное выронило сумку и мужчина смог забрать ее.

Об этой истории стало известно от немецкой актрисы Адель Ландауэр, опубликовавшей фотографии погони в фейсбуке. По ее словам, она показала снимки мужчине, тот «гомерически расхохотался» и разрешил обнародовать эти кадры.

Внимание! На опубликованных ниже фотографиях запечатлен обнаженный человек. Если для вас это по каким-то причинам неприемлемо, зажмурьте глаза.