Резвый пекари пронесся по улицам Аризоны и стал мемом. Теперь он уклоняется от взрывов и бегает под Queen

Внимательно посмотрите на то, как выглядит мирный пекари. Потому что сейчас он побежит! 🐗

Elias Garrido / Shutterstock.com

Пользователь фейсбука Дэмион Александер снял на видео дикого пекари, мчащегося по улице крупного американского города Тусон в штате Аризона. Само слово «пекари» переводится с языка индейского племени тупи как «зверь, прокладывающий множество дорог в лесу». Видимо, этот конкретный пекари проложил все возможные дороги в аризонских чащах — и потому переключился на Тусон.

Зверь не просто бежит, но еще и подпрыгивает, будто огибая препятствия в видеоигре. Если добавить в ролик музыку и бонусные кольца из игр про «Соника», все сразу встает на свои места.

Ну или если наложить на видео взрывы, а также выстрелы из лазерных пушек. Как и положено всем крутым парням, пекари на взрывы даже не смотрит.

Но видео работает и без каких-либо спецэффектов. Главное — подобрать правильную музыку. Например, «Immigrant Song» группы Led Zeppelin. Начинается она как раз с подходящего «А-а-а-а-а-а».

Или же «Chariots of Fire», этот вариант поспокойнее. Как раз для тех, кто хочет прочувствовать момент.

Еще вариант — музыка из романтических комедий. Тех, где главный герой срывается в аэропорт, чтобы догнать свою возлюбленную и наконец во всем ей признаться. Беги, пекари, беги!

На самом деле этим можно заниматься бесконечно. Собственно, уже появился аккаунт с мчащимся пекари, в котором на видео накладывают различную музыку. Вот какие песни легли особенно хорошо.

Queen — «Donʼt Stop Me Now»

Бонни Тайлер — «Holding Out For a Hero»

Florence + the Machine — «Dog Days are Over»

Бритни Спирс — «Toxic»

Europe — «The Final Countdown»