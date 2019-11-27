Греческий журналист Лазос Мантикос вышел в прямой эфир утреннего шоу телеканала ANT 1, чтобы рассказать о последствиях урагана в прибрежном поселке Кинета. В репортаж неожиданно вмешалась свинья, которая стала гоняться за Мантикосом.

Guardian News

Рассказывать об урагане пришлось в буквальном смысле на бегу. «Доброе утро, у нас проблема, — поприветствовал зрителей журналист. — Йоргос, меня слышно? Тут свинья, которая преследовала нас все утро… Ребята, простите, не могу стоять на месте — меня кусают!»

После этого камера переключается на смеющихся ведущих утреннего шоу, которые до этого с серьезным видом анонсировали появление Мантикоса словами «А теперь мы отправимся в Кинету, где [люди] считают раны». Ведущие посоветовали репортеру «решить вопросы со свиньей» и перешли к следующей теме.