Мы так редко пишем о моде, но душа просит роскоши… В ожидании фильма «Дом Гуччи» смотрим показ Gucci с Маколеем Калкиным и группой Maneskin

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На улице ветер и туман… Настроение мрачное… Осеннее… Локдаун все не заканчивается… Скоро зима… Редактор «Медузы» загрустил… Что же делать?

Например, открыть первые страницы всех модных изданий мира — и увидеть там Маколея Калкина в шикарных штанах. Он стал участником модного показа Gucci Love Parade, прошедшего этим утром в Лос-Анджелесе. Модный дом продолжает отмечать столетие (это уже второй показ в честь юбилейной даты). Шоу прошло на Голливудском бульваре, главной темой стало кино.

«Медуза» редко пишет о моде, но вы только посмотрите на это великолепие!

Джаред Лето стал участником показа. А еще он сыграет в предстоящем фильме «Дом Gucci» Паоло Гуччи — внука основателя бренда и одного из руководителей компании Taylor Hill / WireImage / Getty Images

Певица St. Vincent на Gucci Love Parade Taylor Hill / WireImage / Getty Images Певица Фиби Бриджерс на Gucci Love Parade Taylor Hill / WireImage / Getty Images

Как пишет Blueprint, креативный директор Gucci Алессандро Микеле рассказывает в этот раз не только о лоске и сказочной стороне Голливуда, но и о его темной, порочной части:

В параде Gucci Love Parade рядом с теми, кто составляет стройный ряд Города ангелов, например, Джаредом Лето и певицей St Vincent, идут и те, кого фабрика грез в свое время прожевала и выплюнула, как Маколея Калкина. Можно смело назвать это его реваншем: Калкин сейчас звезда не только в мире Микеле, но и на победивших Голливуд стримингах и кабельном ТВ: актер снялся у главного шоураннера современности Райана Мерфи в новом сезоне «Американской истории ужасов».

Модель и актриса Джоди Тернер-Смит Frazer Harrison / Getty Images for Gucci / Scanpix / LETA Гвинет Пэлтроу в том самом бархатном костюме с отсылкой к коллекции Тома Форда Jordan Strauss / Invision / AP / Scanpix / LETA

Мы рады за реванш Маколея! Кстати, звезды на шоу Gucci были не только на подиуме, но и в зрительном зале. Гвинет Пэлтроу, например, пришла в красном бархатном костюме — такой она уже надевала на церемонию VMA в 1996 году. Это привет от Алессандро Микеле Тому Форду — в 1996-м именно он был креативным директором модного дома.

Также среди гостей показа были Дакота Джонсон, Билли Айлиш (какая интересная штучка у нее на голове…), Майли Сайрус и победители «Евровидения» — итальянская же группа Måneskin.

Солист Maneskin Дамиано Давид обнимается с Майли Сайрус Pete / BACKGRID / Vida Press Лиззо Matt Baron / Shutterstock / Vida Press Дакота Джонсон Sann Sara / BACKGRID / Vida Press

Майли Сайрус и Билли Айлиш Jordan Strauss / Invision / AP / Scanpix / LETA

Сама по себе коллекция тоже отсылает к Голливуду: тут и платья в перьях, как у кинодив Золотого века, и ковбойские шляпы будто из вестернов, и платья Клеопатры. Да… Хочется немедленно надеть это все… И в роскошном виде сидеть перед компьютером…

Вот это штаны..... Taylor Hill / WireImage / Getty Images Вот это бабочка..... Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA А пиджак какой! Эх… Amy Sussman / Getty Images

Как говорит Леди Гага в трейлере фильма «Дом Гуччи» (ждем его с нетерпением): «Father, Son and House of Gucci!»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

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