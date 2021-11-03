Мы так редко пишем о моде, но душа просит роскоши… В ожидании фильма «Дом Гуччи» смотрим показ Gucci с Маколеем Калкиным и группой Maneskin
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На улице ветер и туман… Настроение мрачное… Осеннее… Локдаун все не заканчивается… Скоро зима… Редактор «Медузы» загрустил… Что же делать?
Например, открыть первые страницы всех модных изданий мира — и увидеть там Маколея Калкина в шикарных штанах. Он стал участником модного показа Gucci Love Parade, прошедшего этим утром в Лос-Анджелесе. Модный дом продолжает отмечать столетие (это уже второй показ в честь юбилейной даты). Шоу прошло на Голливудском бульваре, главной темой стало кино.
«Медуза» редко пишет о моде, но вы только посмотрите на это великолепие!
Как пишет Blueprint, креативный директор Gucci Алессандро Микеле рассказывает в этот раз не только о лоске и сказочной стороне Голливуда, но и о его темной, порочной части:
В параде Gucci Love Parade рядом с теми, кто составляет стройный ряд Города ангелов, например, Джаредом Лето и певицей St Vincent, идут и те, кого фабрика грез в свое время прожевала и выплюнула, как Маколея Калкина. Можно смело назвать это его реваншем: Калкин сейчас звезда не только в мире Микеле, но и на победивших Голливуд стримингах и кабельном ТВ: актер снялся у главного шоураннера современности Райана Мерфи в новом сезоне «Американской истории ужасов».
Мы рады за реванш Маколея! Кстати, звезды на шоу Gucci были не только на подиуме, но и в зрительном зале. Гвинет Пэлтроу, например, пришла в красном бархатном костюме — такой она уже надевала на церемонию VMA в 1996 году. Это привет от Алессандро Микеле Тому Форду — в 1996-м именно он был креативным директором модного дома.
Также среди гостей показа были Дакота Джонсон, Билли Айлиш (какая интересная штучка у нее на голове…), Майли Сайрус и победители «Евровидения» — итальянская же группа Måneskin.
Сама по себе коллекция тоже отсылает к Голливуду: тут и платья в перьях, как у кинодив Золотого века, и ковбойские шляпы будто из вестернов, и платья Клеопатры. Да… Хочется немедленно надеть это все… И в роскошном виде сидеть перед компьютером…
Как говорит Леди Гага в трейлере фильма «Дом Гуччи» (ждем его с нетерпением): «Father, Son and House of Gucci!»