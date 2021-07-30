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Студия MGM представила первый трейлер криминальной драмы Ридли Скотта «Дом Гуччи».

Лучшее в трейлере — это наряды Леди Гаги (хотя образы Джареда Лето тоже хороши!)

Universal Pictures Russia

А еще — ее итальянский акцент (послушать можно в англоязычной версии трейлера).

MGM

Также создатели «Дома Гуччи» показали постеры картины.

«Дом Гуччи» выйдет на экраны в ноябре. Он посвящен гибели Маурицио Гуччи — главы модного дома Gucci, которого застрелили в 1995 году. Виновной в организации убийства признали бывшую жену бизнесмена Патрицию Реджани.

Актерский состав у картины по-настоящему звездный: Адам Драйвер в роли Маурицио Гуччи, Леди Гага в роли Патриции Реджани. А еще Джаред Лето (его просто не узнать), Аль Пачино, Сальма Хайек и Джереми Айронс.

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