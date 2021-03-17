Мы все привыкли видеть актера и музыканта Джареда Лето таким.

Ну что же, пора отвыкать! Потому что в новом фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи» Джаред Лето предстанет в совершенно ином образе. Актер играет Паоло Гуччи, одного из руководителей модного дома и внука его основателя Гуччио Гуччи. На кадрах со съемок «Дома Гуччи» в Милане можно увидеть практически неузнаваемого Лето в розовом вельветовом костюме, с залысинами, сединой в волосах и без бороды (остались только усы).

BACKGRID UK / Vida Press

«Дом Гуччи» расскажет о жизни Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) и его супруги Патриции Реджани (Леди Гага), которая после развода заказала убийство своего мужа. Драйвера и Гагу, в отличие от Лето, еще можно узнать на кадрах со съемок. Но выглядят они просто великолепно!

Бонус

Ничего необычного, просто Леди Гага кормит с рук Адама Драйвера.

ET Canada