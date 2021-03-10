Певица Леди Гага опубликовала кадр со съемок нового фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи». Она играет Патрицию Реджани, бывшую жену и заказчицу убийства Маурицио Гуччи (его роль, в свою очередь, досталась Адаму Драйверу). Почему мы вообще об этом пишем? Это же всего-то одно фото! Да просто взгляните на Драйвера и Гагу — и тут же все поймете.

В этом кадре прекрасно все: и свитер Драйвера (очень похожий на тот, который носил Крис Эванс в фильме «Достать ножи»), и его очки, и шапка Леди Гаги, и ее украшения. Лайки под этим фото лучше даже не считать, их в одном только инстаграме Гаги больше 3,5 миллиона.

Лучше посмотрите на фотожабы. Если они у вас, конечно, загрузятся.

Драйвер и Гага на фоне заснеженной планеты Хот из пятого эпизода «Звездных войн» (Драйвер сыграл злодея Кайло Рена в седьмом, восьмом и девятом эпизодах космической саги). Драйвер принял участие в голливудском конкурсе на лучший вязаный свитер. 🐻‍❄️🐻‍❄️🐻‍❄️ Ну и в конце концов — просто сравните фотографию со съемок с фотографией реальных Маурицио Гуччи и Патриции Реджани.

Помимо Драйвера и Гаги в фильме появятся Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джаред Лето.

Премьера картины запланирована на ноябрь 2021 года.