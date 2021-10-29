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Инженер из Санкт-Петербурга Илья М. выиграл в лотерею «Столото» 141 088 853 рублей. Таким был размер суперприза очередного тиража «Спортлото 4 из 20», который разыграли 28 сентября.

Как рассказали РИА Новости организаторы лотереи, они уже не первый раз выплачивают Илье М. крупную сумму — в прошлом сентябре он выиграл 600 тысяч рублей в «Русское лото».

В лотереях инженер из Санкт-Петербурга начал участвовать почти десять лет назад, зарегистрировавшись на сайте распространителя, добавили они.

«Я родился в сентябре. Хорошая тенденция получается — ежегодно выигрывать в лотереи крупные суммы денег накануне дня рождения. Можно сказать — это подарок судьбы», — сообщил счастливый обладатель суперприза.

Часть выигрыша он намерен потратить на благотворительность, а остальное — на семейные нужды, включая покупку жилья сыновьям и подарки жене.

Уверены, что следующий сентябрь инженер из Санкт-Петербурга будет ждать с особым нетерпением.

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