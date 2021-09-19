Дмитрий Песков выиграл в лотерее среди участников электронного голосования. Теперь он может как следует закупиться в «Магните» или поесть наггетсов в «Бургер Кинге»

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков стал одним из победителей розыгрыша призов среди участников электронного голосования.

Вообще по программе разыгрывают даже квартиры в Москве и машины, но Пескову повезло чуть меньше. Ему достались 10 тысяч призовых баллов, которые можно потратить у партнеров программы по курсу «один балл = один рубль».

Среди этих партнеров — «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», «Теремок», Burger King и другие. Однако на что именно потратит свои баллы Песков, пока неизвестно. Глава московского штаба по наблюдению за выборами, журналист Алексей Венедиктов пояснил, что пресс-секретарь президента еще не знает, что победил в розыгрыше.

Обновление. Венедиктов сообщил, что призовые баллы, выигранные Песковым, передадут благотворительному фонду.

Разыгрывать призы среди участников электронного голосования будут до 20 сентября. Так что у Владимира Путина тоже еще есть шанс отхватить какой-нибудь приз. Возможно, даже новую куртку для походов в тайгу с Сергеем Шойгу.

Следующий победитель ⬇️⬇️⬇️

Кремль показал видео, где Путин якобы голосует через интернет. Но для этого нужен мобильный телефон, которого у президента (по его же словам) нет. И как он справился? Расследование «Медузы» 🕵️‍♂️

Следующий победитель ⬇️⬇️⬇️

Кремль показал видео, где Путин якобы голосует через интернет. Но для этого нужен мобильный телефон, которого у президента (по его же словам) нет. И как он справился? Расследование «Медузы» 🕵️‍♂️

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой