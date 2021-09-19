Дмитрий Песков выиграл в лотерее среди участников электронного голосования. Теперь он может как следует закупиться в «Магните» или поесть наггетсов в «Бургер Кинге»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков стал одним из победителей розыгрыша призов среди участников электронного голосования.
Вообще по программе «Миллион призов» разыгрывают даже квартиры в Москве и машины, но Пескову повезло чуть меньше. Ему достались 10 тысяч призовых баллов, которые можно потратить у партнеров программы по курсу «один балл = один рубль».
Среди этих партнеров — «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», «Теремок», Burger King и другие. Однако на что именно потратит свои баллы Песков, пока неизвестно. Глава московского штаба по наблюдению за выборами, журналист Алексей Венедиктов пояснил, что пресс-секретарь президента еще не знает, что победил в розыгрыше.
Обновление. Венедиктов сообщил, что призовые баллы, выигранные Песковым, передадут благотворительному фонду.
Разыгрывать призы среди участников электронного голосования будут до 20 сентября. Так что у Владимира Путина тоже еще есть шанс отхватить какой-нибудь приз. Возможно, даже новую куртку для походов в тайгу с Сергеем Шойгу.