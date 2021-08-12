В Москве среди участников электронного голосования на выборах пообещали разыграть 20 квартир и 100 автомобилей

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В Москве среди участников онлайн-голосования на предстоящих в сентябре выборах будут разыграны квартиры и автомобили. Объявление об акции размещено на сайте программы «Миллион призов».

На сайте сообщается о возможности выиграть однокомнатную квартиру или машину, но не уточняется количество призов.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте на пресс-конференции в ТАСС заявил, что будут разыграны 20 квартир и 100 автомобилей.

По словам Мохте, всего в программе «Миллион призов» участвуют более 70 компаний, среди которых такие торговые сети как «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», а также аптечные и ресторанные сети, предприятия общественного питания.

Программа «Миллион призов» была запущена весной 2020 года в рамках подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию. Участники акции получали сертификаты в супермаркеты, рестораны, музеи и кинотеатры Москвы.

В Москве онлайн можно будет проголосовать на выборах депутатов Госдумы, довыборах в Мосгордуму в двух округах, а также выборах муниципальных депутатов в районе Щукино. Предполагается, что зарегистрированные для участия в электронном голосовании будут исключены из списков для голосования на избирательных участках.

Подробно про онлайн-голосование

Москвичи на выборах в Госдуму смогут переголосовать в интернете до 19 раз Звучит странно — но есть шанс, что это поможет защитить голосование от злоупотреблений

Подробно про онлайн-голосование

Москвичи на выборах в Госдуму смогут переголосовать в интернете до 19 раз Звучит странно — но есть шанс, что это поможет защитить голосование от злоупотреблений

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