В Москве среди участников электронного голосования на выборах пообещали разыграть 20 квартир и 100 автомобилей
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В Москве среди участников онлайн-голосования на предстоящих в сентябре выборах будут разыграны квартиры и автомобили. Объявление об акции размещено на сайте программы «Миллион призов».
На сайте сообщается о возможности выиграть однокомнатную квартиру или машину, но не уточняется количество призов.
Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте на пресс-конференции в ТАСС заявил, что будут разыграны 20 квартир и 100 автомобилей.
По словам Мохте, всего в программе «Миллион призов» участвуют более 70 компаний, среди которых такие торговые сети как «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», а также аптечные и ресторанные сети, предприятия общественного питания.
В этом году присоединились компании строительного сектора и автомобильной промышленности. Будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах, которые нам предстоят в сентябре, 100 автомобилей. Также будет возможность у граждан выиграть 20 квартир в Москве. Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно
Программа «Миллион призов» была запущена весной 2020 года в рамках подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию. Участники акции получали сертификаты в супермаркеты, рестораны, музеи и кинотеатры Москвы.
В Москве онлайн можно будет проголосовать на выборах депутатов Госдумы, довыборах в Мосгордуму в двух округах, а также выборах муниципальных депутатов в районе Щукино. Предполагается, что зарегистрированные для участия в электронном голосовании будут исключены из списков для голосования на избирательных участках.