Двое друзей в 1992 году пообещали поделить деньги, если кто-то из них победит в лотерее Спустя 28 лет один из них выиграл 22 миллиона долларов. Пришлось делиться!

В 1992 году американец Том Кук заключил сделку со своим другом Джо Фини: если кто-то из них выиграет в лотерею, то деньги они разделят пополам. Договор скрепили рукопожатием. С тех пор Кук и Фини каждую неделю покупали лотерейные билеты, хотя ни на что особо не надеялись.

Но в 2020 году Куку повезло, внезапно он выиграл 22 миллиона долларов — и о друге своем не забыл. «Рукопожатие есть рукопожатие», — сказал Кук.

Wisconsin Lottery

Американец запросил единовременную выплату наличными, поэтому его выигрыш составил не 22 миллиона, а 16,7 миллиона долларов. С учетом налогов вышло примерно 11,4 миллиона, по 5,7 миллиона долларов на каждого. То есть в переводе на рубли участники сделки получили примерно по 409 миллионов.

Кук и Фини собираются беззаботно жить с семьями. О деньгах теперь можно не беспокоиться.