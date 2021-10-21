Жителей Кургана возмутила скульптура кошки с женской грудью и мордой как у рыбы. Арт-объект демонтируют после множества жалоб

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Жителей Кургана возмутила статуя кошки с женской грудью, установленная на привокзальной площади.

Скульптура называется «Кошка на чемоданах». Это изображение человекоподобной кошки с мордочкой как у рыбы и роскошной шевелюрой. Героиня одета в платье с вырезом (а еще у нее есть не только чемодан, но и сумочка!). Что особенно любопытно, рядом сидит самая обычная домашняя кошка — не похожая ни на рыбу, ни на человека (и без намека на грудь).

На арт-объект обратили внимание в ВК паблике «ЧС | Курган», после чего местные жители принялись жаловаться в администрацию Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

В итоге «Кошка на чемоданах» простояла всего пару дней. Скоро ее демонтируют. «Фотозона „Кошка на чемоданах“ была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Учитывая мнение жителей города, 20 октября было принято решение о ее демонтаже», заявили в пресс-службе ЮУЖД. В общем, как и в случае с печально известной Аленкой, произошел чемодан, вокзал, Курган.

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