Скучаете по страшной Аленке из Нововоронежа? Памятник молодоженам в Павлово впечатляет не меньше

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В городе Павлово Нижегородской области установили скульптурную композицию, способную потягаться со знаменитой Аленкой из Нововоронежа. Инсталляция представляет собой молодоженов, стоящих на постаменте и держащихся за руки. Взгляд новобрачных сложно передать словами, просто посмотрите на фотографию. Особый колорит группе придает техника исполнения — это не литая скульптура, а сварные листы и трубы, покрашенные «под медь».

Новобрачные появились напротив местного ЗАГСа после благоустройства набережной и вызвали большое удивление у его сотрудников. По словам руководителя главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области Ольги Красновой, ни проект скульптуры, ни впечатляющий результат с ЗАГСом администрация города, руководившая благоустройством, не согласовывала.

Скульптура была установлена еще в августе, но внимание СМИ обратила на себя только сейчас благодаря реакции местных жителей в ВК-паблике. Не все павловчане сочли скульптуру достаточно прекрасной, но некоторые заявили, что она прекрасно подходит для празднования предстоящего Хэллоуина.

Помимо новобрачных, в Павлово можно насладиться и другими скульптурами, выполненными в несколько ином художественном ключе: неподалеку установлены памятник павловскому лимону, традиционным павловским гусиным боям и Павлу — перевозчику через Оку.

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