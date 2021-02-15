Жители Нововоронежа больше не знают страха: ведь памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей

Помните памятник Аленке в городе Нововоронеж? Тот, который местные жители сравнивали с белыми ходоками из «Игры престолов». Так вот — 15 февраля памятник продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей.

Памятник установили в декабре 2020-го в честь Аленки, основательницы села Новая Аленовка, на месте которого теперь стоит Нововоронеж.

После многочисленных жалоб в соцсетях власти Нововоронежа решили демонтировать Аленку, чтобы не пугать местных жителей. Однако нашлись и те, кто наоборот настаивал, что арт-объект нужно обязательно оставить, раз он привлек к себе столько внимания и стал одной из главных достопримечательностей Нововоронежа. Администрация не послушалась и все равно демонтировала памятник. Он простоял всего три дня.

Спустя два с половиной месяца Аленку выставили на торги. Аукцион состоялся 15 февраля. Всего за арт-объект боролись четыре человека. Начальная ставка составила миллион рублей — ровно столько ушло на создание памятника. В общей сложности на аукционе сделали 33 ставки. Как сообщают организаторы, в аукционе победило частное лицо.

«[Аленку] приобрело частное лицо — Осипова Елена Николаевна, контакты в данный момент она не готова предоставить, будут чуть позже для дачи комментариев по покупке», — рассказали РИА Новости организаторы торгов. Другой информации о новом владельце Аленки пока нет.

Мемы с Аленкой ⬇️

В Воронежской области установили памятник ходоку Аленке. Но выглядит она как белый ходок из «Игры престолов»

Мемы с Аленкой ⬇️

В Воронежской области установили памятник ходоку Аленке. Но выглядит она как белый ходок из «Игры престолов»