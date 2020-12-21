В Воронежской области установили памятник ходоку Аленке. Но выглядит она как белый ходок из «Игры престолов»

В Воронежской области установили памятник Аленке, основательнице села Новая Аленовка, на месте которого теперь стоит город Нововоронеж. В 2020 году Новая Аленовка отметила 250-летний юбилей.

Некоторым местным жителям памятник показался слишком жутким. Из-за синеватого цвета многие сравнивали его с белыми ходоками из «Игры престолов» и инопланетянами из расы плачущих ангелов, известных по «Доктору Кто».

Внимание! 👻 Аленка и правда страшная, на всякий случай предупреждаем.

В конце концов администрация Нововоронежа, который стоит на месте Новой Аленовки, не выдержала критики и решила снести Аленку.

«Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут, — рассказала замглавы администрации Светлана Тулинова в беседе с РИА Новости. — Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта — одно из многочисленных мероприятий». Глава Нововоронежа Николай Нетяга тоже согласился, что Аленка получилась «не очень удачно»

Тулинова подчеркнула, что на создание памятника Аленке бюджетные деньги не тратили, хотя его создание и обошлось в миллион рублей.

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