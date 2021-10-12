В Колорадо олень два года ходил с покрышкой на шее. Наконец-то его освободили!

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Colorado Parks and Wildlife

Сотрудники службы охраны дикой природы штата Колорадо еще в июле 2019 года обнаружили оленя с автомобильной покрышкой на шее. Но подобраться к нему поближе, чтобы помочь ему, долгое время не удавалось, сообщает «Би-би-си». Зимой животное и вовсе пропадало из виду.

Только спустя два года, с началом брачного сезона у оленей, люди смогли подобраться к нему. А чтобы усыпить животное весом 270 килограммов, понадобилось четыре попытки.

Сотрудникам службы охраны дикой природы пришлось подпилить оленю рога, поскольку покрышку разрезать не удавалось. За то время, что олень носил ее на шее, внутри скопилось множество грязи и хвои — что еще сильнее усложняло жизнь животному.

Каким образом покрышка оказалась на шее оленя, неясно. Хорошо, что теперь все наконец-то позади!

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