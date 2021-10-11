Официальный аккаунт России в твиттере выложил коллаж Путина с медведем. Но медведь оказался шпионом из недружественной страны

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Твиттер-аккаунт Russia, который ведут сотрудники МИД РФ, 7 октября поздравил Владимира Путина с 69-летием. «Он вдохновляет фильмы, книги, поэмы, новости — даже мифы и легенды», — говорилось в поздравлении.

К посту прикрепили коллаж, где Владимир Путин изображен рядом с медведем, который часто воспринимается как один из символов величия России.

Однако пользователи твиттера быстро заметили, что изображенный на коллаже медведь не только не имеет никакого отношения к России, но еще и родом из недружественной страны — США.

Оказалось, что медведь рядом с Путиным — это бурый медведь Аляски, а само изображение, попавшее на коллаж, взято из диорамы Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Это впоследствии подтвердил и сам музей.

Как еще поздравляли Путина

«Атлант, несущий всю тяжесть груза российской вертикали власти» Путин расправил плечи — и получил тысячи поздравлений с 69-летием. Если коротко: это К.Р.И.Н.Ж.

Как еще поздравляли Путина

«Атлант, несущий всю тяжесть груза российской вертикали власти» Путин расправил плечи — и получил тысячи поздравлений с 69-летием. Если коротко: это К.Р.И.Н.Ж.

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