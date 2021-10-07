Композитор Эндрю Ллойд Уэббер был крайне травмирован экранизацией своего мюзикла «Кошки». Поэтому завел собаку

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Помните фильм «Кошки» — киноадаптацию знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера, снятую Томом Хупером? Скорее всего нет. Потому что все, кто видел эту картину, тут же пытаются забыть о ее существовании.

А теперь представьте, через что прошел сам Эндрю Ллойд Уэббер — и насколько он был разочарован качеством экранизации «Кошек», ставшей одним из самых громких провалов 2019 года (и это несмотря на Тейлор Свифт, Идриса Эльбу, Йена Маккелена и многих других).

Впрочем, не все так плохо. Чтобы немного успокоить нервы, Уэббер завел собаку, с которой провел большую часть коронавирусного локдауна. Об этом он рассказал в интервью Variety. И теперь британский композитор без собаки никуда.

Собираясь в Нью-Йорк, Уэббер написал в авиакомпанию с просьбой разрешить ему взять собаку на борт, мотивировав это тем, что он «эмоционально сломлен». В компании попросили доказать, что Уэббер действительно нуждается в поддержке. На что он ответил: «Да, просто посмотрите, что Голливуд сделал с моим мюзиклом „Кошки“».

Уэбберу тут же отправили разрешение на провоз собаки-компаньона с подписью «Справка врача не требуется». Так что в целом композитору есть за что благодарить и Голливуд, и лично режиссера Тома Хупера.

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