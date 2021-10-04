Граймс прошлась по Лос-Анджелесу в костюме коммунистической эльфийки (и с томиком Карла Маркса в руках). Стойте-стойте, сейчас мы все объясним!

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На выходных с канадской певицей Граймс случилась вполне обыденная (для нее) вещь — она прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в эльфийском облачении, читая на ходу «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса. И если вам кажется, что предыдущее предложение написано нейросетью, то, в целом, так оно и есть.

Дело в том, что Граймс после расставания с основателем Tesla Илоном Маском преследуют надоедливые папарацци. Поэтому исполнительница решила одеться так, чтобы вам трижды пришлось перечитать заголовок. То есть буквально — именно в этом и была ее идея!

Все вышло именно так, как и задумала Граймс — снимки разошлись по соцсетям, на что даже пожаловались в аккаунте движения Демократических социалистов Америки (попросили перестать отмечать их на фотографиях с певицей).

В конце концов Граймс призналась, что оделась так специально, и все ради громких заголовков. А еще рассказала, что на самом деле не поддерживает коммунизм (хотя отдельные идеи кажутся ей здравыми), и вообще все еще живет с Илоном Маском.

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