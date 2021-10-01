«Мы такие же дети, просто сломаны в этот раз» Sirotkin выпустил мини-альбом «Добрый злой», вдохновленный 1980-ми. И это отличный эксперимент
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Музыкальный проект Сергея Сироткина выпустил новый EP «Добрый злой», вдохновленный, как признается сам музыкант, звуком 1980-х. Сохранив знакомую поклонникам легкость и душевность, в этой работе Sirotkin показывает новый звук — и эксперимент определенно удался. «Медуза» представляет премьеру альбома с комментарием музыканта.
Слушать альбом «Добрый злой» на всех стриминговых площадках.
Сергей Сироткин
музыкант
Мы вдохновлялись тем временем в музыке, которое легче всего вызывает мурашки по спине, пробивает любую эмоциональную защиту у очень разных людей. Пришли к 1980-м постепенно и случайно, все началось с очень характерного рифа в песне «Август», потом стали пробовать все больше и больше приемов тех лет, и все они нас будоражили, а главное — очень подходили песням. Думаем, получился наш самый смелый и самый необдуманный альбом, не терпится его всем показать.
Концертные презентации альбома пройдут 21 и 22 октября в московском ГлавClub и 4 ноября в Санкт-Петербурге в клубе «Морзе».