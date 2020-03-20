«И сном и духом» — новый EP проекта Sirotkin, на этот раз его автор Сергей Сироткин записал пластинку не один, а с Максимом Макарычевым из On-The-Go и Сашей Хьюманом из Xuman Records. Предыдущий альбом Сироткина — «Эхопарк» — вышел в середине 2018 года. «Медуза» представляет премьеру «И сном и духом» с комментариями автора.

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Сергей Сироткин

музыкант

В новых песнях мы осмелели и предложили свой звук. Может быть, все так романтично только в моей голове, а слушатели ничего такого не заметят, но мне приятно об этом думать. Это еще и первый EP, который мы писали вместе [с Максимом Макарычевым и Сашей Хьюманом], это больше не я и мой ноутбук.

Хочется, чтобы люди слушали новые песни, как если бы они были детьми. Не думая с первых секунд, на что это похоже, и не отвлекаясь на миллион забот. По крайней мере мы старались так их записывать: мы уезжали на несколько дней из города, почти не смотрели в телефоны, ложились спать только под утро, потом просыпались через четыре часа, доедали остатки вчерашней еды и опять шли в огромную акустическую — царство усилителей, микрофонов и синтезаторов.

Хотя с того момента прошла всего пара недель, сейчас я уже опять хочу придумывать новую музыку. Такого раньше не бывало, думаю, это хороший знак.