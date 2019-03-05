«Гимн глупому юному сердцу» Режиссер фильма «Лед» снял в Грузии клип для Sirotkin

Московский музыкант Сергей Сироткин выпустил клип на песню «Выше домов» со своего последнего мини-альбома «Эхопарк». Видео — историю о переживаниях и метаниях влюбленного юноши по имени Тео — снял в Грузии режиссер Олег Трофим, известный по фильму «Лед». «Медуза» публикует клип с комментариями авторов.

Sirotkin

Сергей Сироткин

Певец

Музыка странным образом помогает пройти через переломные ситуации. Я сам с этим сталкивался, поэтому для меня эмоциональная драма в клипе и жизнеутверждающая песня о вере в себя, в свои силы, очень ярко работают вместе. Другой язык и незнакомая обстановка производят особый эффект: они показывают, насколько все мы похожи в действительности, и насколько похожи наши переживания и проблемы. Ох, если бы когда-нибудь этот клип Олега превратился в полнометражный фильм, я был бы первым в очереди за билетами — мне так интересно узнать, что же станет с Тео.

Олег Трофим

Режиссер

Все мы родом из юности, все мы наступали примерно на одни и те же грабли подростковых переживаний, ложных стремлений, чужой веры, влезали в одни и те же капканы бестолковой влюбленности, все мы были слабыми, сбегали, отчаянно хотели казаться старше, выше, чем были на самом деле. Вопреки политическим устройствам, религиозным убеждениям, культурным средам, вопреки эпохе, языковым и каким угодно различиям мы страдали об одном и том же. «Выше домов» — это не реквием, но гимн глупому юному сердцу, которое так хочет любить, но почему-то только ломает. Однако, я верю, что на руинах этой бестолковой борьбы обязательно засияет свет.

Фото в анонсе: Иван Гущин