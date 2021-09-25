Кажется, Виктор Пелевин провел встречу с читателями в Москве. Или не провел. Или не Пелевин

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Виктор Пелевин, автор культовых романов — «Generation П», «Чапаев и Пустота», «iPhuck 10» — не появлялся на публике 20 лет. А на днях провел автограф-сессию в «некоем тайном подвале» в Москве. По крайней мере, 24 сентября об этом сообщил телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

Подробностей о встрече нет. Есть лишь несколько фотографий: на них мужчина в темных «пелевинских» очках, окруженный молодыми людьми, подписывает экземпляры восемнадцатого романа писателя «Transhumanism Inc.», который вышел в августе этого года. Но действительно ли это Пелевин, неясно.

В издательстве «Эксмо», с которым сотрудничает писатель, заявили, что никакой встречи не проводилось. «Вполне возможно, какие-нибудь мошенники, понимая, как дорого люди готовы платить, специально наняли человека», — предположил гендиректор издательства Евгений Капьев. Но отметил, что «Пелевин — мастер разных интриг» и «ничего нельзя исключать». Впрочем, люди, знающие писателя, с уверенностью сказали «Медузе», что это не он.

Помощница режиссера Виктора Гинзбурга, снявшего фильмы «Generation П» и «Ампир V» по романам писателя, в разговоре с Esquire также назвала «абсурдным допущением» предположение о том, что Пелевин мог приехать в Москву накануне премьеры «Ампир V». Гинзбург в свою очередь напомнил, что даже те, кто работает с писателем, не могут сами с ним связаться. Пелевин не пользуется соцсетями и скрывает свой мобильный номер. Многие его коллеги, в том числе постоянный редактор Ольга Аминова, никогда с ним не встречались. Неизвестно даже, где он живет.

С 2001 года Виктор Пелевин ведет замкнутый образ жизни, практически не общается с людьми и не появляется на публичных мероприятиях, в том числе, когда его произведения получают литературные премии. Последняя известная его фотография была сделана тогда же, 20 лет назад, на Литературном симпозиуме в Токио. В августе 2021 года издание The Blueprint опубликовало фотографию Пелевина, снятую, как утверждается, годом ранее. Одна из компаний в области биометрических технологий, куда обратился The Blueprint, обнаружила 75-процентное сходство между старыми и новыми фотографиями. И пришла к выводу, что «с достаточно большой вероятностью это один и тот же человек».

Скрытность Пелевина провоцирует множество домыслов. Например, в 2016 году появились слухи о его смерти, но их никто не подтвердил. Также регулярно звучат сомнения в том, что писатель в принципе существует. Согласно этой теории, романы пишет коллектив авторов.

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