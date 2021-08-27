The Blueprint нашел фотографию Виктора Пелевина 2020 года. Писатель 20 лет не появлялся на публике

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Писатель Виктор Пелевин — автор культовых романов, таких как «Generation П», «Чапаев и Пустота», «iPhuck 10». Его книги выходят практически ежегодно (последняя — «Transhumanism Inc.» — увидела свет 26 августа). Но самого писателя очень давно не видели на публике. Последнее известное фото Пелевина сделали в 2001 году на Литературном симпозиуме в Токио — он сидел в солнцезащитных очках рядом с Татьяной Толстой и Владимиром Сорокиным. После этого Пелевин исчез и практически перестал общаться с людьми, пишет издание , попытавшееся найти «стертую личность в мире реальном».

Писатели Татьяна Толстая, Владимир Сорокин и Виктор Пелевин на Литературном симпозиуме в Токио, 2001 год Blueprint

Редактор издания Вадим Смыслов в ходе своего расследования посетил квартиру Пелевина в Северном Чертаново. Одни соседи рассказали, что знали мать писателя, но самого Пелевина не видели несколько лет. Другие сказали, что вовсе никогда его не встречали. Консьерж дома, посмотрев на старую фотографию Пелевина в солнечных очках, сказала, что «таких жильцов в нашем доме нет».

Никто не знает телефонный номер Виктора Пелевина. Социальными сетями он не пользуется. Если ему нужно поговорить, он связывается сам, говорит режиссер фильма «Generation П» Виктор Гинзбург. «Мы с ним регулярно созваниваемся, но я не знаю, с какого номера он звонит, и где этот номер зарегистрирован», — говорила «Медузе» в сентябре 2017 года постоянный редактор писателя Ольга Аминова. Она отмечала, что не знает, где живет Пелевин. В разные годы появлялись сообщения, что писатель живет в Непале или Германии. В 2016 году даже появились слухи о смерти Пелевина, но их никто не подтвердил.

Во время подготовки материала о Пелевине редактор The Blueprint начал искать следы писателя в даркнете. Ему согласился помочь человек с ником Чекист. Он предоставил журналисту ссылку на фотографии Пелевина, сделанные в разные годы. Так, на фотографии 2003 года он изображен без очков, на снимке 2008 года — с бородой-эспаньолкой и худи с капюшоном, а на снимке 2013 года его лицо озаряет вспышка. Издание опубликовало только одну фотографию, сделанную, как утверждается, в 2020 году. На снимке изображен мужчина с короткой стрижкой и в очках для чтения.

Чтобы проверить, действительно ли человек на фотографии — Виктор Пелевин, автор материала обратился в одну из компаний в области биометрических технологий. Ее алгоритм, способный распознавать людей по фотографиям в разном возрасте, обнаружил 75-процентное сходство между старыми и новыми фотографиями, или «одно ложное совпадение на сто миллионов сравнений». «С достаточно большой вероятностью это один и тот же человек», — сказали в компании.

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Александр Бакланов