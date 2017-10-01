«iPhuck 10» или «Generation П»? Как хорошо вы разбираетесь в творчестве Виктора Пелевина. Тест «Медузы»

В конце сентября вышел новый роман Виктора Пелевина «iPhuck 10» — как обычно, объясняющий мир через симуляции и игру слов. «Медуза» вспомнила свои любимые произведения писателя, а заодно решила проверить, насколько хорошо их помнят читатели. Одни детали, о которых мы спрашиваем, общеизвестны, а чтобы вспомнить другие, придется или напрячь память, или угадать, как думает Пелевин. В силу специфики нового романа часть вопросов — эротического свойства.