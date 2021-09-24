шапито
Наконец-то, русский киберпанк: трехмерные Чебурашка и Гена машут вам с небоскреба «Москва-Сити» Это реклама «Сбера» к 180-летию банка
Источник: Meduza
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«Сбер» к 180-летию банка запустил 3D-рекламу с Чебурашкой и Геной на одном из небоскребов «Москва-Сити». Эффект объемного изображения создается при помощи двух LED-экранов, расположенных под углом в 90 градусов. Как говорят в «Сбере», на создание семиминутного видео ушло около четырех тысяч часов.
Но главное: реклама выглядит так, как будто ей самое место в «Бегущем по лезвию 2049»! Ну и вообще, как тут не вспомнить трехмерную кошку из Японии?