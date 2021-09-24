Наконец-то, русский киберпанк: трехмерные Чебурашка и Гена машут вам с небоскреба «Москва-Сити» Это реклама «Сбера» к 180-летию банка

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«Сбер» к банка запустил 3D-рекламу с Чебурашкой и Геной на одном из небоскребов «Москва-Сити». Эффект объемного изображения создается при помощи двух LED-экранов, расположенных под углом в 90 градусов. Как говорят в «Сбере», на создание семиминутного видео ушло около четырех тысяч часов.

Но главное: реклама выглядит так, как будто ей самое место в «Бегущем по лезвию 2049»! Ну и вообще, как тут не вспомнить трехмерную кошку из Японии?

Мяу!

Представьте: идете вы по улице, а на вас сверху мяукает огромная 3D-кошка величиной с полдома. Конечно, это происходит в Японии, а где же еще?

Мяу!

Представьте: идете вы по улице, а на вас сверху мяукает огромная 3D-кошка величиной с полдома. Конечно, это происходит в Японии, а где же еще?

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой