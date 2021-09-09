Монстры ходят среди нас Девятый сезон «Декстера» покажут уже через два месяца. А пока смотрим новый трейлер

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Телеканал Showtime показал новый, расширенный трейлер девятого сезона сериала «Декстер». Он вдвое длиннее предыдущего трейлера, вышедшего в июле.

SHOWTIME

Девятый сезон получил название «Свежая кровь». С предыдущих событий прошло много лет. Декстер Морган переехал в небольшой городок на севере штата Нью-Йорк. Он живет там под вымышленным именем и давно никого не убивал. Но череда загадочных похищений и убийств все меняет.

Девятый сезон «Декстера» выйдет спустя восемь лет после восьмого сезона (концовка которого понравилась не всем). Премьера запланирована на 7 ноября. В продолжении сериала появятся Майкл Си Холл, сыгравший главного героя, и Дженнифер Карпентер, которая исполняла роль его сводной сестры.

Читатели «Медузы» предложили другой финал «Декстера»

«Профессор Снейп счастливо живет один в окружении котов». 🐈 Читатели «Медузы» переделывают концовки популярных фильмов и сериалов

Читатели «Медузы» предложили другой финал «Декстера»

«Профессор Снейп счастливо живет один в окружении котов». 🐈 Читатели «Медузы» переделывают концовки популярных фильмов и сериалов

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой