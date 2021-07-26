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Телеканал Showtime выпустил трейлер продолжения «Декстера» под заголовком «Свежая кровь». К работе над сериалом про маньяка с моральным кодексом вернулись исполнитель главной роли Майкл С. Холл и шоураннер Клайд Филлипс, отвечавший за первые четыре сезона. Кроме того, в съемках поучаствовали Дженнифер Карпентер (сводная сестра Декстера) и Джон Литгоу (маньяк Троица из четвертого сезона).

Внимание, спойлеры!

SHOWTIME

По сюжету с финала прошлого сезона прошло 10 лет. Декстер, который числится погибшим во время урагана в Майами, переехал в небольшой город Айрон Лейк в штате Нью-Йорк. Там он живет под вымышленным именем и работает в оружейном магазине. Декстер уже давно никого не убивал, но череда загадочных событий в Айрон Лейк заставляет его вновь взяться за нож.

Премьера нового сезона (девятого по счету) намечена на 7 ноября. Всего в новый сезон войдет 10 часовых эпизодов.

Восьмой сезон «Декстера» вышел в 2013 году. Финал сериала раскритиковали в частности из-за того, что главный герой бросил девушку и сына, убил сестру и стал лесорубом. Создатели нового сезона, по их словам, попытались написать финал, которого «Декстер» действительно заслуживает.

Наши читатели уже переделывали финал «Декстера»!

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Наши читатели уже переделывали финал «Декстера»!

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