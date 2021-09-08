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«Медуза», я с тобой
шапито

Мишустину подарили шайбу, которую нужно забить в «ворота финансовой безграмотности». Она пополнит коллекцию, где уже есть жвачка из смолы и кусок шины

Источник: Meduza

Премьер-министру Михаилу Мишустину вечно дарят подарки со смыслом — то кусок шины синхрофазотрона 1957 года с номером «13», то жвачку из смолы на день рождения.

С выступления на Московском финансовом форуме Мишустин тоже не уйдет с пустыми руками. Главе правительства вручили шайбу, которую нужно забить «в ворота финансовой безграмотности». Видимо, по аналогии с веником, с помощью которого глава ЦИК Элла Памфилова должна соблюдать чистоту выборов.

Шайбу подарила заместитель главы псковского отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук. Она доложила Мишустину, что в регионе проводят «очень серьезные мероприятия по финансовой грамотности» для пенсионеров и школьников, и пообещала, что скоро все станет еще лучше.

Министр поблагодарил Мельничук за шайбу с намеком (которую спрятали в специальную шкатулку) — и, не доставая, двинулся дальше. Теперь главе правительства будет чем играть в хоккей с Владимиром Путиным. А может, и с Александром Лукашенко.

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Пиар-министр России Михаил Мишустин фанатично озабочен своей репутацией. «Медуза» рассказывает, как он работает над своим имиджем

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Пиар-министр России Михаил Мишустин фанатично озабочен своей репутацией. «Медуза» рассказывает, как он работает над своим имиджем

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой

Фото на обложке: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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