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Председателю Центризбиркома Элле Памфиловой подарили веник для «дополнительного обеспечения чистоты выборов» в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Веник вручил лично член ЦИК Евгений Колюшин во время заседания, прошедшего 26 августа. Подарок, что называется, со смыслом.

«Я сегодня ночью вернулся из командировки в Вологодскую область… Народ там свободолюбивый, народ, который любит чистоту, в том числе и чистоту выборов, — пояснил Колюшин. — Там бьет ключом народное творчество, и кроме тех инструментов, которые обеспечивают чистоту выборов, они используют и народные инструменты, которые не предусмотрены законом».

Члены комиссии по Вологодской области попросили Колюшина передать Памфиловой этот веник, который, по задумке, должен символизировать честные выборы.

Председатель ЦИК оценила подарок: «Я очень рада, что у нас такие члены избирательных комиссий — и не только по Вологодской области. Которые очень хотят, чтобы наша система была максимально чистая».

Более того, кажется, веник действительно повлияет на ход подсчета голосов. Видимо, его-то и не хватало для соблюдения законов! «Будем мести еще более решительно, чем делали до сего момента, — пообещала Памфилова. — Спасибо за прекрасный подарок, передаю свою благодарность Вологодской области».

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Фото на обложке: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA