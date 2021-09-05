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Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 сентября выступил на Красной площади. Он стал специальным гостем военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Линдеманн, одетый в белый пиджак, спел на русском языке песню Марка Бернеса «Любимый город». Ему аккомпанировали сразу три оркестра — Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

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Впервые свою версию «Любимого города» немецкий музыкант записал весной к выходу фильма «Девятаев». 9 мая на композицию вышел клип, в котором Линдеманн во фраке гуляет по Эрмитажу.

Организаторы «Спасской башни» обещают, что Линдеманн появится на сцене и в последний день его проведения, 5 сентября. Что он будет петь на этот раз, пока неясно.

Линдеманн выступил на Красной площади, несмотря на недавний инцидент в Твери, когда ему пришлось отменить концерт в этом городе. Это случилось после того, как к нему в гостиничный номер пришли полицейские и предупредили о необходимости соблюдать ковидные ограничения, а в отношении его продюсера завели административное дело за нарушение миграционного режима.

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