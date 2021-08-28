Тилль Линдеманн приехал в Тверскую область, чтобы выступить на концерте местного бизнесмена, связанного с партией «Родина». В отель к музыканту пришла полиция

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В гостиницу к лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, пришли силовики. Об этом в инстаграме рассказали постояльцы отеля «Завидово» под Тверью, где поселился музыкант. Вечером 27 августа на их сторис обратил внимание тверской телеграм-канал «Инсайд69».

Baza сообщила, что силовики провели «следственные мероприятия» у солиста Rammstein. Их причина неизвестна, отмечало издание. Baza также сообщила, что по итогам следственных действий был задержан один из представителей Rammstein, у которого якобы произошел конфликт с силовиками.

Источник «Интерфакса» подтвердил информацию Baza о следственных действиях в гостиничном номере Линдеманна. Он отметил, что «проверка проводилась в рамках заявления». Позднее источник «Интерфакса» сообщил, что Линдеманну выписано предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер в связи с его предполагаемым концертом в Тверской области, «который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий».

Линдеманн должен принять участие в фестивале «МакЛарин за Родину», который пройдет в Твери 29 августа. Его организатор — владелец тверского агрохолдинга «Афанасий» Максим Ларин, которого связывают с партией «Родина». В сентябре на выборы в заксобрание Тверской области от этой партии пойдут его сын Владислав Ларин и еще два человека, связанных с холдингом «Афанасий».

Ларин утверждает, что власти препятствуют проведению фестиваля. Вечером 27 августа Ларин сообщил во «Вконтакте», что на территорию холдинга «Афанасий», где должно пройти мероприятие, прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии, а Линдеманна и его музыкантов «нашли и сейчас прессуют». Позднее Ларин удалил эти сообщения со своей страницы во «Вконтакте».

Ранее Ларин пригласил на фестиваль «МакЛарин за Родину» группу «Би-2». Но музыкальный коллектив сообщил, что отказался от участия в мероприятии из-за «предостережения» от местных властей». «Наше участие в мероприятии может привести к нарушению санитарных и эпидемиологических норм в связи с большим количеством зрителей», — говорилось в сообщении группы.

При этом один из вокалистов «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2) писал в комментариях в инстаграме, что «слоган фестиваля «За Родину» имеет в виду не Россию, а партию в преддверии выборов». Ларин же позиционирует фестиваль как мероприятие в честь собственного юбилея и годовщины создания холдинга «Афанасий» и писали, что «едросы дожали «Би-2»».

Кроме выступления в Твери, Линдеманн должен дважды — 4 и 5 сентября — выступить на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве, который открылся накануне на Красной площади. Музыкальным руководителем фестиваля является начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ Тимофей Маякин, а председателем общественного совета — первый зампред Госдумы, член «Единой России» Александр Жуков. Фестиваль «Спасская башня» проходит с 2007 года, приветствия его гостям и участникам неоднократно направлял президент России Владимир Путин.

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Ольга Корелина