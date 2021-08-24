Спустя 30 лет после путча слова «танк» и «Лебединое озеро» снова в заголовках новостей. Но на этот раз все куда более мирно

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Помните вчерашнюю новость про танк, который потеряли в кустах в Волгограде? Потом военные сказали, что его готовили к «танковому вальсу» на форуме «Армия-2021» — и мы такие: «Чего-о-о? Какой еще танковый вальс?».

Что ж, сегодня на форуме показали, как танцуют танки. И балет на броне танков:

Балет на броне Meduza

Да, вы все правильно увидели: это номер из балета «Лебединое озеро» на броне белорусского танка (точнее, двух танков). По версии «Комсомольской правды», танцевали танкист и балерина. «Фонтанка» пишет, что это были солисты Имперского русского балета.

Чем дольше идет видео, тем лучше оно становится. Пока люди танцуют на броне, на заднем фоне «танцует» кордебалет из бронетехники. В какой-то момент мы видим мужчину в форме танкиста, который размахивает флагом с надписью «Танковый биатлон». Он стоит на стволах двух танков, которые начинают поворачивать башни, из-за чего мужчине приходится сесть на шпагат. А на броне у одной из «танцующих» боевых машин нарисован галстук-бабочка. Ну что за прелесть!

По удивительному совпадению форум «Армия-2021» проходит через пару дней после 30-й годовщины августовского путча — события, символами которого тоже стали танки и балет «Лебединое озеро».

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