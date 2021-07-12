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Представьте: едете вы по своим делам в Южно-Сахалинск (или выезжаете из него), и вдруг видите на дороге ТАНК. Лежит. Да еще и перевернутый! В общем, именно это произошло сегодня днем на Сахалине.

«Не повезло… хороший был танк, чуть легковушку не придавил», — прокомментировал случившееся очевидец. В УГИБДД России по Сахалинской области подтвердили ТАСС, что танк плохо закрепили и что, по предварительным данным, в результате падения бронетехники на дорогу никто не пострадал.

Ну и хорошо! А у нас появилась новая итерация абстрактного мема «Я упал».

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Фото в анонсе: Петр Пасюков / Sakhalin.info